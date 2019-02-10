حطاب: “4 مركبات وهياكل رياضية ذكية بوهران ستنجز هذه السنة”

صرح وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، نهار أمس، خلال الزيارة التفقدية التابعة لقطاعه، والتي قادته إلى مدينة وهران، أين جاب المرافق الرياضية التابعة لعاصمة الغرب الجزائري من بينها الملعب الجديد مؤكدا الرجل الأول على رأس الرياضة في الجزائر، أن هيئته لا زالت ساهرة على كل كبيرة وصغيرة تخص المشاريع والإنجازات الخاصة بالرياضة، حين صرح يقول: “هياكل الدولة لا زالت ساهرة على تطوير الرياضات بمختلف أنواعها في الجزائر، وسنة 2019 ستعرف إنجاز 4 مركبات رياضية ذكية مهيكلة ولها تصنيف عالمي، من دون شك ستكون لها قيمة مضافة لقطاع الرياضة، وستكون هذه المركبات جاهزة للاستغلال قبل نهاية السنة الجارية، وسيستفيد منها الرياضيون مستقبلا”.

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