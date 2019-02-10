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دوخة يسقط بثلاثية على أرضه :

10 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 21 زيارة

مني نادي الرائد بخسارة جديدة وهذه المرة على أرضه وأمام جماهيره جعلته يقترب من مراكز الهبوط وجاء سقوط الرائد أمام الضيف نادي الوحدة لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي الممتاز وبثلاثية كاملة مقابل هدف واحد، اللقاء عرف مشاركة الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة أساسيا، إلا أنه لم يوفق وتلقى ثلاثية كاملة ليترفع بذلك عدد الأهداف التي تلقاها فريقه هذا الموسم إلى 31 هدفا، ما جعل دوخة محل سخط الأنصار الذين لا يفوتون أية خسارة إلا وينهالون بالانتقادات على الحارس الأسبق للشبيبة.
ب-ب

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