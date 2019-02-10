سلتا فيغو ينهار ومدرب النادي يبرر غياب بودبوز :

انقاد نادي سلتا فيغو لهزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في تنقله عشية أمس السبت للقاء خيتافي، اللقاء وكما هو معلوم لعب من دون لاعب الخضر رياض بودبوز، حيث خيم اسم الجزائري على نتيجة اللقاء، حيث كان بالإمكان الاستعانة به لمساعدة الفريق، مدرب النادي ميغال كاردوسو قال في تصريحات له أن غياب بودبوز كان قرارا فنيا وأضاف” غياب بودبوز كان غيابا عاديا، لا يتعلق الأمر بالإصابة كان مجرد قرار فني، لدي عدد هائل من اللاعبين وأنا مطالب بتسيير المجموعة، علي عدم الاستعانة ببعض اللاعبين في بعض الأحيان لأنني لا ألعب إلا على جبهة واحدة وهي الدوري” ومن دون شك فإن الهزيمة التي مني بها الفريق ستكون في صالح الدولي الجزائري، حيث ستسرّع من إمكانية إشراكه ولم لا يكون ذلك في الجولة المقبلة بعد أيام قليلة .

بورقعة-ع

مرتبط