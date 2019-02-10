سولاري “الواثق” يرشح الريال للنجمة الرابعة :

أكد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن المرينغي مرشح قوي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحافظ على لقبه القاري المفضل للعام الرابع توالياً.

وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ريال مدريد مرشح لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظرًا لتاريخه الطويل في البطولة”.

وأضاف: “بخلاف التاريخ، نحن نمر بلحظات جيدة، ولدينا الثقة، ولكن ريال مدريد دائمًا هو المرشح الأبرز لحصد اللقب منذ سنوات”.

ويعيش المرينغي أفضل لحظاته هذا الموسم، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في الليغا، كان آخرها في الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، واحتلال الوصافة برصيد 45 نقطة، قبل مواجهة أجاكس.

ويواجه النادي الملكي فريق أجاكس أمستردام الهولندي، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، بمعقل الأول على ملعب يوهان كرويف أرينا.