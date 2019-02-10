عبيد: ” مطالبون بتحسين النتائج من أجل ضمان البقاء”

أدلى الدولي الجزائري مهدي عبيد بتصريحات للإعلام الفرنسي على هامش لقاء فريقه الأخير ضد أولمبيك مرسيليا، اللقاء الذي جرى سهرة الـجمعة عرف خسارة رفقاء مهدي الذين بقوا في مراكز الخطر وبالضبط في المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة ( في انتظار نهاية الجولة )، عبيد شارك أساسيا في هذا اللقاء ولعب لغاية الدقيقة 86 قبل أن يقرر المدرب أنطوان كومبواري إخراجه والزج بلاعب أكثر هجومي، الخسارة كان لها وقع قاس على الفريق وعلى عبيد على وجه الخصوص وهو ما ظهر في تصريحه، حيث قال: ” كان لقاء صعبا عندما تتفوق في النتيجة بهذا الشكل ثم تتأخر فهو أمر سيئ خاصة أننا نلعب على البقاء، كنا مطالبين بالحفاظ على النتيجة وهو ما لم يتحقق للأسف كنا أحسن في الشوط الثاني لكننا لم نستغل الفرصة الآن نحن مطالبون بتحقيق نتائج جيدة في قادم اللقاء لإنقاذ الفريق” .

بورقعة-ع

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