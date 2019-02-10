لجنة الكأس تضبط تواريخ وملاعب لقاءات الربع نهائي :

أعلنت أمس اللجنة المنظمة لكأس الجزائر عن تواريخ لقاءات الدور ربع النهائي من المنافسة والملاعب التي ستحتضنها إضافة إلى توقيت كل لقاءات هذا الدور الذي سيلعب هذا الموسم ذهابا وإيابا، حيث سيكون الافتتاح يوم 19 فيفري بلعب ثلاثة لقاءات وكلها في الساعة الخامسة، حيث سيتقبل شباب بلوزداد نصر حسين داي في ملعب 20 أوت واتحاد عنابة يستقبل وفاق سطيف، وشباب قسنطينة يستقبل مولودية وهران ليبقى اللقاء الأخير مبرمجا يوم 23 فيفري بين شبيبة بجاية ونادي بارادو، بالمقابل ستنطلق لقاءات الإياب باستقبال وفاق سطيف لعنابة يوم 26 فيفري وفي اليوم الموالي يستضيف مولودية وهران شباب قسنطينة ويوم 28 ويستقبل نصر حسين داي جاره الشباب، فيما سيلعب اللقاء الأخير والذي سيكشف عن هوية رابع المتأهلين إلى المربع الذهبي يوم 9 مارس.

ب-بكوش

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