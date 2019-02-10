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لحسن يصاب بكسر في الساق وقد ينهي الموسم مبكرا :

10 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 37 زيارة

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم أمس السبت أن الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري السابق مهدي لحسن أخطر مما هو متوقع، حيث كان الجزائري قد أصيب على مستوى الساق، كما أشرنا إليه في عدد يوم أمس لكن الإصابة خطيرة نوعا ما، حيث كشفت تقارير يوم أمس أن لحسن يعاني من كسر كامل على مستوى عضلة الساق وهي إصابة خطيرة جدا قد تعني نهاية الموسم بشكل مبكر، وفي حال صحت التقارير الإسبانية، فإن مسيرة لحسن كلها ستكون مهددة لأن الجزائري يملك عقدا لغاية نهاية الموسم فقط مع ملقا، والنادي لن يجدد له من دون شك، كما أنه لن يجد ناديا يلعب له مستقبلا نظر لتقدمه الكبير في السن، حيث يبلغ من العمر 35 سنة ونهاية مسيرته الكروية الأقرب للواقع إن كانت فعلا الإصابة التي يتحدث عنها الإعلام صحيحة .
بورقعة-ع

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