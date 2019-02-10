مدير جوفنتوس يكشف حقيقة معاقبة ديبالا :

كشف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بنادي جوفنتوس، حقيقة معاقبة باولو ديبالا، نجم الفريق، بعد واقعة مغادرته لمقاعد البدلاء قبل نهاية مباراة اليوفي وبارما، الماضية، بالجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويواجه جوفنتوس نظيره ساسولو، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع 23 من الكالتشيو.

وأعلن أليغري، المدير الفني للبيانكونيري، تشكيلة المباراة، والتي شهدت تواجد ديبالا على مقاعد بدلاء الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وفي هذا الصدد، قال باراتيسي، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “إنه قرار فني اتخذ من قبل المدرب، ديبالا ارتكب خطأ صغير واعتذر بالفعل، هذا كل ما في الأمر، لا يوجد شئ غريب”.

وأكد مدير جوفنتوس، على أن دانيلي روجاني، مدافع الفريق مستعد للتوقيع على عقد جديد، حيث صرح قائلاً: “نحن سعداء بربط روجاني بالنادي لفترة طويلة”.