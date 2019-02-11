أكاديمية الفاف بخميس مليانة و25 عنصرا في الموسم الأول :

أنهت المديرية الفنية للفاف بإشراف عامر شفيق كل الإجراءات الخاصة بمشروع أكاديمية الفاف نسخة خير الدين زطشي التي أطلق عليها اسم اللاعب الراحل أحسن لالماس، بعد أن اختارت مدينة خميس مليانة لاحتضانها، حيث شرع خبراء العشب والمشرفون على أرضيات مركز سيدي موسى في إعادة تهيئة أرضية المركز الأولمبي بخميس مليانة الذي سيحتضن تدريبات ولقاءات الأكاديمية، كما أن أرضيته ذات العشب الطبيعي توجد في أبهى حلة حسب الصور التي نشرتها الفاف على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.

25 عنصرا في موسم 2019-2020

وبحسب الأخبار الواردة من المديرية الفنية، فإن الأكاديمية ستفتح أبوابها للمواهب الجزائرية بعد عمل كبير قام به مختلف إطارات المديرية خلال الأشهر الماضية من أجل انتقاء أحسن المواهب عبر مختلف الولايات، حيث من المقرر أن تحتضن أكاديمية الفاف نسخة زطشي في الموسم الأول 2019- 2020 25 عنصرا في انتظار فتح الأبواب لأعداد أخرى الموسم القادم، خاصة أن الأكاديمية السابقة نجحت في تكوين عديد اللاعبين المميزين والذين يتألقون حاليا في مختلف الملاعب.

المركب الرياضي سيكون تحت تصرف الفاف لثلاث سنوات قابلة للتجديد

قامت الفاف بالتنسيق مع السلطات المحلية في خميس مليانة على استئجار المركب الرياضي في المدينة لمدة ثلاث سنوات كاملة قابلة للتجديد، خاصة أن الفريق المحلي والناشط في القسم الثالث فضل الانتقال إلى الملعب البلدي محمد بلكبير، وهو ما سيسمح للفاف الاستفادة من ملعب يتسع لأزيد من 12 ألف متفرج، وبناية لإقامة اللاعبين تتوفر على عديد الغرف بالإضافة إلى قاعة مخصصة للاسترجاع والعمل البدني، كما أنه سيكون أمام تصرف الأكاديمية مسبحا شبه أولمبي لكن بالشراكة مع البلدية على اعتبار أنه الوحيد المتوفر حاليا.

الأكاديمية أولى خطوات زطشي الميدانية في التكوين

بعد انتهاء الفاف من الإجراءات الإدارية والفنية لمشروع الأكاديمية، من المرتقب أن يكون إطلاقها بشكل رسمي في الأيام القادمة، لتكون بذلك أولى خطوات رئيس الفاف في سياسته الرامية للاعتماد على التكوين، في انتظار أن يتم الشروع في بناء مراكز التكوين على مستوى كل من تلمسان والطارف وغيرها من المناطق الجزائرية.

ب-بكوش

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