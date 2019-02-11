الجيدو الجزائري يخيّب في دورة باريس :

لم تكن المشاركة الجزائرية في انطلاقة دورة باريس الكبرى للجيدو، موفقة بعد إقصاء المصارعين الجزائريين من الأدوار الأولى، ما عدا فتحي نورين، وأمينة بلقاضي، اللذين وصلا إلى الدور الثاني، وتخطت أمينة بلقاضي، في الدور الأول لوزن أقل من 63، أفيتي ألكاراز من المكسيك، قبل أن تنهزم في الدور الثاني أمام الفرنسية كلاريس ابينونو، أما فتحي نورين، فتأهل على حساب لاس غيوناشفيلي من جورجيا في الدور الأول لوزن أقل من 73، لكنه خسر في الدور الثاني أمام الفرنسي غيوم شاين. وخسر سليم رباحي (أقل من 60)، المباراة التي جمعته بأمار داشداف من منغوليا، والمصير نفسه لقيه هود زرداني (أقل من 66) الذي خسر أمام مولينا ابيلكال من كازاخستان.

الدورة تأهيلية للألعاب الأولمبية بطوكيو

كما فشلت هاجر مسرم في تجاوز الدور الأول لأقل من 48، بخسارتها أمام البلجيكية جوران أن صوفي، وخسرت مريم موسى (أقل من 52)، أمام استيو لين من إسبانيا، كما انهزمت يمينة حلاطة (أقل من 57) أمام كيم غيسو من كوريا، وتواصلت دورة باريس الكبرى أمس الأحد، حيث واجهت صونيا إصلاح (+78)، مع كوثرو كيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين واجهت كوثر وعلال ( أقل من 78) البرتغالية سامبياو، أما سعاد بلكحل (أقل من 70 كلغ)، فلاقت ماري غاهيه من فرنسا، وفي منافسات الرجال، سيجد إلياس بويعقوب (أقل من 100)، في طريقه غريغور ميناسكين من أستونيا، ويقابل عبد الرحمن بن عمادي (أقل من 90)، الفرنسي ماكسيم امينوت، وتعد دورة باريس الكبرى، محطة تأهيلية مهمة للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

مرتبط