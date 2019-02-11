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بايرن ميونخ ينافس يوفنتوس وآرسنال على “كروس” الجديد :

11 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 108 زيارة

انضم بايرن ميونخ الألماني لصراع جديد في سوق الانتقالات، ينافس خلاله عدة فرق إنجليزية وإيطالية.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن النادي البافاري مهتم بضم دومينيك سوبوزلاي، لاعب ريد بول سالزبرغ النمساوي.

ودخل البايرن في منافسة شرسة مع الثنائي الإيطالي، جوفنتوس وإنتر ميلان، بالإضافة لآرسنال الإنجليزي، للظفر بتوقيع صاحب الـ18 عامًا.

وبات سوبوزلاي ضمن أهداف البايرن في الميركاتو، لينضم إلى قائمة أولويات النادي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة، ضمن ثورة التغيير التي بدأ البافاري في تنفيذها مؤخرًا.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بمحاولة أتالانتا الإيطالي التعاقد مع اللاعب الشاب خلال شهر جانفي الماضي على سبيل الإعارة، لكنه فشل في ذلك.

وشبه البعض أسلوب لاعب الوسط المجري بالألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، حيث يقدر سعره في سوق الانتقالات بحوالي 10 ملايين يورو.

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