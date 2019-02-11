بلفوضيل ينصب بطلا في هوفنهايم :

كما كان متوقعا وأشرنا إليه في عدد أمس، نصب الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل بطلا غير متوج على ناديه هوفنهايم وهذا بعد مستواه الكبير في لقاء بوروسيا دورتموند، الصحافة الألمانية أجمعت على أن لقاء بوروسيا سيظل راسخا في ذهن الجزائري كيف لا وهو الذي أوقف المتصدر وبات عنوانا لكل أفراح الأندية الملاحقة وعلى رأسها بايرن ميونيخ التي ستعشق جماهيره لاعب الخضر لفترة غير محددة، خاصة في حال تتويجهم باللقب نهاية الموسم، بلفوضيل تلقى إشادات كثيرة أيضا خاصة من محيط الفريق.

المدير الرياضي لهوفنهايم: ” سعيد بتألق بلفوضيل وأتمنى أن يواصل التسجيل”

وكما أشرنا في المقدمة، فإن بلفوضيل حظي بإشادات كثيرة، صحيفة كيكر الألمانية الواسعة الانتشار أوردت في تقريرها يوم أمس تصريحات بعض المقربين من اللاعب أولهم المدير الرياضي للنادي ألكسندر روزين، هذا الأخير بحسب “كيكر” يجب أن يكون أكثر الناس سعادة لأنه كان صاحب الصفقة، وفي هذا الشأن قال” بلفوضيل لاعب مميز بدنيا فهو قوي جدا وأيضا فنيا، أنا سعيد جدا لتألقه وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف ويقدم لنا الإضافة التي استقدمناه من أجلها، أنا أتفهم تراجع مستواه في بعض الأحيان، فقد أتى بعد موسم صعب مع ناديه السابق ( بريمن) لكني أثق جدا في قدرته على التألق “.

أوليفر بومان: ” بلفوضيل لاعب مميّز ويمكنه تقديم الإضافة للفريق”

صحيفة “كيكر” لم تعرض فقط إشادة المدير الرياضي للنادي بل أيضا قامت باستجواب أحد زملائه اللاعبين ويتعلق الأمر بـالحارس الأساسي أوليفر بومان، هذا الأخير لم يتردد أبدا في الإشادة بإسحاق، حيث قال أنه أسعده كثيرا، كما قال أنه لاعب مميز يمكن أن يقدم الإضافة دائما للفريق، وفي هذا الشأن قال: ” أنا سعيد حقا للمباراة الكبيرة التي قدمناها، بلفوضيل هو من جعلني سعيدا هكذا، أنا أعرفه وقريب منه وهو دائما ما يقدم مستويات كبيرة في التدريبات، هو لاعب مميز وأظن أنه قادر على تقديم الإضافة المرجوة للفريق “.

بورقعة-ع