بن زية يرفع تظلما للاتحاد التركي :

يبدو أن الدولي الجزائري ياسين بن زية لن يسكت عن الظلم الواقع عليه من طرف إدارة ناديه فينرباتشي، حيث كشفت تقارير يوم أمس أن الدولي الجزائري رفقة وكيل أعماله رفع خطاب تظلم للاتحاد التركي لكرة القدم يطالب فيه الاتحاد بالوقوف على حالته وإنصافه، ويرى بن زية في خطابه أن الإجراء الذي قامت به إدارة ناديه بنزع اسمه من القائمة النهائية للفريق غير قانوني، وكانت إدارة فينرباتشي قد أعلمت اللاعب أنه لن يشارك في أي لقاء لنهاية الموسم وهو الأمر الذي لم يستسغه الجزائري .

قضيته تبدو خاسرة وحتى لو أعاده الاتحاد التركي فإن المدرب سيهمشه

إلى ذلك، كشفت التقارير التركية أن بن زية يأمل كثيرا في إنصاف الاتحاد التركي وسيقوم هو ووكيل أعماله بالضغط بقوة من أجل إنصافه، الأمور تبدو غير واضحة لكن من دون شك، فإن الاتحاد التركي لن ينفع بن زية في شيء، فحتى لو كان مبدأ الاحتراف في تركيا ينص على عدم إلغاء عقود اللاعبين وسيتم على إثر ذلك إعادته للفريق، فإن المشكل يبقى في المنافسة وليس في التدريب، فبن زية حتى بعد إعادته لن يلعب أي لقاء، لأن الإدارة وقتها ستحقد عليه وستـأمر المدرب بعدم إشراكه في أي ثانية.

وكيل أعمال بن زية يعمل هذه الأيام على نقله خارج تركيا

ذات المصادر، قالت أنه وموازاة مع التظلم الذي رفعه بن زية للاتحاد التركي سيقوم وكيل أعماله بالعمل على نقله خارج تركيا، الصحافة التركية قالت أن الأمر جد وارد خاصة أن أسواقا كثيرة مازالت مفتوحة في العالم أهمها السوق الروسية والأمريكية، ولم تشر الصحافة التركية لوجهات محددة لبن زية لكن الأهم الآن هو إيجاد فريق يلعب له وينهي معه الموسم قبل العودة لناديه الأصلي ليل مع بداية الموسم المقبل، الإعلام التركي قال أن بن زية ووكيل أعماله يصران على المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة، حيث يرى ياسين أن مشاركته في هذه الدورة ستكون في صالحه كما أن هذا لن يحدث إلا في حال وجد ناديا جيدا يلعب له .

بورقعة-ع

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