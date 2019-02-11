حارس دورتموند: تير شتيغن الأفضل في أوروبا

أثنى رومان بوركي حارس مرمى بوروسيا دورتموند، على أداء مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، مشيرًا إلى أنه الأفضل في أوروبا.

وقال بوركي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تير شتيغن هو أفضل حارس مرمى في أوروبا”.

وأضاف الحارس السويسري: “أتابع مباريات برشلونة لمراقبة أدائه، وأنا مُعجب بالثقة التي يمتلكها وكيف يتخذ القرارات بفضل هذه الثقة، وأسلوبه في اللعب فريد من نوعه ويلهمني”.

وتألق تير شتيغن، أمس الأحد، مع برشلونة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.