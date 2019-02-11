درفلو يعزز رصيده من الأهداف ويطرق أبواب المنتخب :

تخطى لاعب المنتخب ونادي فيتاس أرنهايم أسامة درفلو إصابته في اللقاء الماضي وشارك أساسيا في لقاء فريقه ضد غورنينغن أمس الأحد في الدوري، رفقاء أسامة حققوا نتيجة سلبية أخرى بعد أن انقادوا لخسارة غير مستحقة، حيث سجل أصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لاعب الخضر استثمر مشاركته كأساسي ليسجل هدف فريقه الوحيد بعد أن انتهى اللقاء بهدف لهدفين مع الإشارة إلى أن درفلو خرج بحلول الدقيقة الـ74 .

رفع حصيلته للهدف السادس هذا الموسم وبات يطمح لمكان مع المنتخب

المتتبع لمستوى ومسيرة درفلو يدرك جيدا أن مستواه في تصاعد مستمر، الجزائري بات لاعبا أساسيا منذ فترة ليست بالطويلة كما أن كل أهدافه الخمسة جاءت في آخر ثلاثة أشهر، درفلو بأهدافه ومستواه بات يطمح للتواجد في الخضر مستقبلا وطموحه في ذلك جد مشروع، حيث لا يتوفر المنتخب على مهاجمين مميزين خاصة بعد تراجع مستوى سليماني بشكل رهيب وإصابة الهداف الآخر للخضر هلال العربي سوداني والذي انتهى موسمه بشكل مبكر .

بورقعة-ع

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