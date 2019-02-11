دفاع بيتيس يتلقى ثلاثية في غياب ماندي :

سحق نادي ليغانيس ضيفه ريال بيتيس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع صباح أمس الأحد في الليغا، النتيجة كانت مفاجئة لأن ريال بيتيس يعتبر من أقوى الفرق ويحتل حاليا الصف الخامس، لكن إن عرف السبب بطل العجب، حيث قالت تقارير إسبانية يوم أمس، أن السبب الرئيسي في تقديم هذا المستوى السيئ هو غياب اللاعب الجزائري عيسى ماندي، الذي غاب عن هذا اللقاء، كما أشرنا سابقا بسبب العقوبة الآلية بسبب تراكم البطاقات، حيث قدم الفريق في غيابه مستويات جد سيئة، الوضع السيئ الذي تواجد عليه الفريق الأندلسي يوم أمس، أكد أن ماندي عنصر أكثر من أساسي بل هو العنصر الأهم في دفاع فريقه، هذا وسيعود ماندي بشكل عادي اعتبارا من اللقاء المقبل بعد أن استنفد العقوبة يوم أمس وسيكون المدرب كيكي سيتين أكثر الناس سعادة بهذا، ومن دون شك فإن ماندي لن يغيب من الآن وصاعدا حتى في اللقاءات السهلة .

بورقعة-ع

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