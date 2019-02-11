زفان أساسي دائما ومستواه من حسن لأحسن :

حقق نادي ران فوزا كبيرا على حساب نادي سانت إيتيان بثلاثية كاملة من دون رد، فوز شارك فيه الدولي الجزائري مهدي زفان الذي شارك أساسيا مرة أخرى وقدم مستوى مميزا، مهدي ومنذ قدوم المدرب الجديد جوليان ستيفان بات يلعب بشكل منتظم، وهو ما سيصب في صالحه من دون شك من ناحية المنتخب، ففي حال شارك أساسيا في لقاءات أخرى وقدم ذات المستويات، فإنه سيكون ضمن بعثة المنتخب لمصر من دون شك .

لعب على الجهة اليسرى من الدفاع وأكد أنه مفيد في عدة مراكز

لقاء يوم أمس عرف مشاركة مهدي في مركز الظهير الأيسر رغم أنه ليس مركزه الأصلي، زفان يعتبر لاعبا متعدد المناصب وهو ما سيساعده أيضا من ناحية المنتخب الوطني لأن بلماضي قد يفضله على لاعبين آخرين في نفس مركزه في حال كان المستوى متقاربا، يشار إلى أن لقاء يوم أمس عرف غيابا جديدا للاعب الخضر الآخر رامي بن سبعيني والذي مازال يعالج من الإصابة التي يعاني منها .

بورقعة-ع

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