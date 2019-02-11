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شنيحي يواصل التألق بعيدا عن أنظار بلماضي :

11 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 39 زيارة

واصل المهاجم الجزائري والدولي السابق إبراهيم شنيحي تقديم مستويات كبيرة في الدوري السعودي الممتاز مع ناديه الفتح الذي قاده أول أمس إلى تحقيق فوز ثمين جدا على حساب الضيف نادي الشباب الذي يلعب له المدافع الجزائري الآخر جمال بلعمري، بعد أن كان ابن المسيلة وراء الهدف الوحيد والذي جاء قبل دقيقتين من صافرة النهاية، مانحا فريقه ثلاث نقاط من ذهب أبعدتهم مؤقتا عن قائمة الأندية المهددة بالسقوط، ليواصل بذلك لاعب مولودية العلمة السابق التألق بعيدا عن أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يأمل في أن يلتفت إليه كواحد من الحلول الهجومية، للتذكير فشنيحي سجل الهدف الثالث له هذا الموسم، كما يملك أربع تمريرات حاسمة.
ب-ب

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