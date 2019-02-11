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غزال يعود كأساسي ويسقط أمام توتنهام :

11 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 69 زيارة

تلقى نادي ليستر سيتي الهزيمة الثانية له تواليا وهو الذي لم يذق طعم الفوز في اللقاءات الخمسة الأخيرة، وهذه المرة عندما حل ضيفا على نادي توتنهام لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى اللقاء بخسارة كبيرة قوامها ثلاثية مقابل هدف وحيد في حضور الدولي الجزائري رشيد غزال الذي استعاد مكانته في التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل، ظهور غزال لم يرق إلى تطلعات مدربه كلود بويال وقدم مستوى متوسطا على العموم طيلة 72 دقيقة التي شارك فيها وهو ما نال عليه علامة 6.6 من موقع هوسكورد، ما يعني أن بقاءه من جديد في التشكيلة الأساسية في الجولة القادمة غير مضمون.
ب-ب

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