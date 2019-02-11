غيلاس يعود بعد غياب طويل بهدف عالمي في أول لقاء :

عاد الدولي الجزائري نبيل غيلاس للظهور من جديد وبشكل مفاجئ مع ناديه غوزتيبي سبور بعد غياب امتد لفترة طويلة جدا، غيلاس شارك يوم أمس في لقاء فريقه ضد ألانيا سبور في الدوري، وهو اللقاء الثاني فقط له بعد مشاركته في لقاء الافتتاح قبل سبعة أشهر من الآن، حيث غاب طيلة هذه الفترة لأسباب متعددة لكنه عاد للظهور يوم أمس ولعب ثماني دقائق في آخر اللقاء، هذا وكان غيلاس قد أعير لنادي أرض الروم سبور في آخر أيام الميركاتو لكن النادي لم يتمكن من تسجيله، وهو ما اضطره لقضاء نصف موسم أول أبيض قبل أن يعود لناديه الحالي لكن من سوء حظه أنه أصيب وابتعد لثلاثة أسابيع قبل أن يعود للتدريبات قبل أيام ويشارك لأول مرة منذ فترة، مشاركة غيلاس في لقاء يوم أمس كانت أكثر من موفقة، حيث دخل ونتيجة اللقاء تشير لتعادل فريقه بهدفين لهدفين، لكنه تمكن من إضافة هدف ثلاث بطريقة أكثر من رائعة عن طريق نصف مقصية قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة .

بورقعة-ع

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