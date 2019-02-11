فيغولي يبصم على تمريرة حاسمة جديدة :

عاد نادي غلطة سراي لسكة الانتصارات بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية، الفوز هذا المرة كان ضد خصم قوي وهو نادي طرابزون سبور، حيث انتهى اللقاء بفوز رفقاء سفيان فيغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد رفعت رصيدهم للنقطة الـ39 في ملاحقة المتصدر دائما، حيث بات الفارق الآن ست نقاط، من جانب غلطة سراي فقد شارك لاعب الخضر سفيان فيغولي أساسيا، فإذا كان ناديه قد استعادة توازنه فإن فيغولي أكد مرة أخرى تفوقه، فيغولي لعب 83 دقيقة رائعة بدينا وفنيا وساهم في كثير من الطلعات كما رفض أن يخرج من اللقاء من دون ترك بصمته، حيث كان صاحب تمريرة الهدف الثالث لفريقه والذي سجله زميله المغربي يونس بلهندة، التمريرة الحاسمة التي قدمها فيغولي إضافة إلى هدف الجولة الماضية وضعت فيغولي في وضع مثالي من ناحية المنتخب، فإلى جانب تألقه لا يقدم منافسوه على نفس المركز مستويات مميزة، ما يعني أن مكان فيغولي مع الخضر مضمون ليس في المجموعة وفقط بل كأساسي أيضا .

بورقعة-ع

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