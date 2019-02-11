الرئيسية / آخر الأخبار / مارسيلو: اضطررت للكذب من أجل كريستيانو رونالدو

مارسيلو: اضطررت للكذب من أجل كريستيانو رونالدو

11 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 153 زيارة

كشف مارسيلو دا سيلفا مدافع ريال مدريد، عن مفاجأة تتعلق برحيل النجم كريستيانو رونالدو، عن الفريق الملكي، الصيف الماضي، صوب جوفنتوس.

واعترف البرازيلي، في حوار مع قناة “Esporte Interativo”، اليوم الإثنين، أنَّ كريستيانو رونالدو، أخبره بقرار الرحيل خلال المران الأخير، قبل نهائي بطولة دوري الأبطال، الموسم الماضي”.

وقال مارسيلو: “يا إلهي.. كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية وقال لي: سأرحل”.

وردا على سؤال، حول السبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو بالرحيل، أجاب مارسيلو قائلاً: “كان عليَّ أن أكذب”.

ويعد مارسيلو، هو أحد الأصدقاء المقربين لرونالدو، ولذلك حافظ على السر الذي أطلعه عليه النجم البرتغالي الذي رحل عن ريال مدريد في جويلية الماضي.

وأوضح مارسيلو، أن جوفنتوس، الذي انتقل إليه رونالدو، كان يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية.

واختتم النجم البرازيلي، قائلاً: “إنه نادٍ كبير (جوفنتوس)، ولكنني مرتبط بتعاقد مع ريال مدريد”.

شاهد أيضاً

أرنولد يروي معاناته مع التجربة غير المسبوقة :

أكد الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ثقته التامة في قدرته على العودة للتشكيلة الأساسية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved