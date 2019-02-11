مبولحي يجتمع مع مدربه من أجل دراسة وضع الاتفاق:

قالت تقارير سعودية يوم أمس، أن مدرب الاتفاق سيرجيو بيرناس قد طلب الاجتماع مع حارس الخضر رايس وهاب مبولحي من أجل دراسة وضع الفريق، الإعلام السعودي قال أن بيرناس اجتمع مع مبولحي بصفته قائدا للفريق وبصفته أيضا أهم أعمدته، حيث تدارس الطرفان الوضع داخل المجموعة والسبب الرئيسي في نتائج الفريق السيئة، ولم يشر الإعلام السعودي لنتائج هذا الاجتماع، لكن الكل تمنى أن يكون مثمرا ويعود الاتفاق لتحقيق النتائج الإيجابية، وحقق الاتفاق الخسارة والتعادل في آخر لقاءين رغم أنه واجه فريقين من أندية منطقة الهبوط، وهما الفيحاء الذي تعادل معه بهدف في كل شبكة وقبله أحد الذي خسر معه بهدفين مقابل هدف وحيد.

بورقعة-ع

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