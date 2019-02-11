محرز يعاني في السيتي والجزائري لعب 30 دقيقة في سبعة لقاءات :

عاد عشية أمس نجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز إلى الظهور مجددا بألوان ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت “السيتيزن” بالضيوف من نادي تشيلسي بملعب الاتحاد، وذلك في إطار الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، أين اكتسح أشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ضيوفهم بسداسية كاملة ونظيفة، كان نصيب النجم الأرجنتيني أغويرو ثلاثية كاملة، في حين سجل ستيرلينغ هدفين وغاندوغان هدفا واحدا.

مهاجم الخضر دخل بديلا لدي بروين في الدقيقة الـ68

عرف اللقاء مشاركة النجم المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز بداية من الدقيقة الـ68، وذلك في مكان زميله دي بروين، حيث شارك مهاجم الخضر في 22 دقيقة فقط من عمر مباراة أمس، وقد أقحمه المدرب غوارديولا بعدما ضمن نتيجة اللقاء، أين كان فريقه متقدما في النتيجة بخمسة أهداف كاملة دون رد.

لم يلمس الكرة كثيرا ومشاركته كانت شكلية فقط

بالرغم من أن الدولي الجزائري لم يشارك في العديد من اللقاءات السابقة لناديه الإنجليزي، بسبب خيارات مدربه الإسباني غوارديولا الفنية، إلا أنه لم يغتنم الفرصة في لقاء أمس ضد تشيلسي، حيث لم يلمس محرز الكرة طيلة الـ22 دقيقة التي لعبها سوى في أربع مناسبات فقط، وهذا طبعا بسبب اعتماد زملائه فوق أرضية الملعب على الجهة اليسرى من الهجوم، أين كان يتواجد الدولي الإنجليزي ستيرلينغ، ما سيزيد حتما من معاناة محرز الذي لم يستغل فرصة عودته للمشاركة في لقاء أمس.

“فرانس فوتبول” شبهت وضعية محرز بزميله دافيد سيلفا

على صعيد آخر، تطرقت جريدة “فرانس فوتبول” إلى قضية الدولي الجزائري رياض محرز وعن الوضعية الصعبة التي يمر بها ابن سارسال مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي، حيث بات نجم الخضر احتياطيا في اللقاءات الأخيرة وأحيانا مبعدا نهائيا عن قائمة الـ18 التي تكون معنية بمباريات السيتي، ما جعل الجميع يلاحظ المعاملة السيئة التي يلقاها محرز من دون باقي زملائه من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة وأن الدولي الجزائري كان مطلوبا وبقوة منذ التحويلات الشتوية للموسم الماضي من قبل مدربه الحالي غوارديولا الذي أصرّ على خدمات نجم الخضر ومنحه أعلى قيمة في حياة النادي الإنجليزي.

الجريدة عادت للحديث عن مشوار محرز مع ليستر

هذا وقد تطرقت الجريدة الفرنسية لمشوار الدولي الجزائري رياض محرز مع ناديه السابق ليستر سيتي، أين نوّهت لدوره الكبير في دخول هذا النادي لسجل تاريخ البطولة الإنجليزية بعدما قاده لتحقيق أول بطولة للدوري الممتاز، منذ نشأة هذا الفريق، الذي كانت فيه مكانة محرز الأساسية لا نقاش فيها على الإطلاق.

..وأكدت أن سيلفا عانى نفس الظروف في السيتي من قبل

ما جعل الجريدة الفرنسية تشبه مشوار النجم الجزائري رياض محرز بزميله في الفريق دافيد سيلفا، هي عودتها لبداية هذا الأخير مع نادي مانشستر سيتي، أين عانى ويلات التهميش خلال موسمه الأول في الفريق الأزرق السماوي، قبل أن ينتفض في الموسم الموالي ليصبح إلى غاية الآن نجم الفريق الإنجليزي الأول من دون منازع، حتى خلال اللقاءات التي لا يشارك فيها المهاجم الإسباني تبقى مكانته أولوية إلا في بعض الحالات فقط، كالإصابات أو العقوبات الآلية.

م.دحوي

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