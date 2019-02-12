إدارة بيتيس تتخلى نهائيا عن صفقة سليماني :

كشفت تقارير إسبانية أمس الإثنين أن إدارة ريال بيتيس الإسباني قد تخلت نهائيا عن صفقة الدولي الجزائري إسلام سليماني، وكانت تقارير أخرى قد قالت في غضون الأسبوع الحالي، أن إدارة ريال بيتيس أجلت صفقة سليماني للصيف المقبل على أن تقدم عرضا جيدا لناديه ليستر سيتي لأجل ضمه لاحقا، لكن يبدو أن الإدارة الأندلسية قد قررت التخلي عن إسلام والبحث عن حلول أخرى أفيد لها في الخط الأمامي، وكان سليماني قد اقترب بقوة من اللعب لريال بيتيس في الليلة الأخيرة للميركاتو الشتوي، لكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ وبطلب من إدارة فينرباتشي كما أعلن عنه لاحقا.

سن سليماني وسعره الكبير وراء التخلي عن الصفقة

بحسب إستاديو ديبوتيفو دائما، فإن إدارة ريال بيتيس محقة في التخلي عن صفقة الدولي الجزائري، فمن الناحية المالية صفقة اللاعب ستكون مكلفة جدا، وإدارة ليستر سيتي المالك لعقده تريد بيعه بمبلغ كبير وهذا لتعويض الأموال التي خسرتها في الصفقة عند قدومه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت قد دفعت ما يقارب الـ35 مليون أورو من دون أن تجني أي شيء، لأن إسلام مر جانبا طيلة هذه الفترة وحتى في فترة إعارته لنيوكاسل وفينرباتشي، عامل مهم آخر وهو تقدم اللاعب في السن، سليماني يبلغ من العمر حاليا 32 سنة وفي حال تعاقد النادي معه لموسمين أو ثلاثة، فإن ذلك سيعني أنه سيبلغ من العمر 34 وهو سن متقدم جدا والإدارة لا تريد أن تمنح عقودا طويلة الأمد للاعبين تجاوزوا الثلاثين سنة من أعمارهم.

مستدعى للقاء زينيت في الدوري الأوروبي ومرشح للمشاركة كأساسي

في سياق منفصل، وبعيد عن أخبار مستقبله سيكون لاعب الخضر اليوم الثلاثاء على موعد مع لقاء مهم في الدوري الأوروبي يجمعه بنادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي، اللقاء الذي سيقام في إسطنبول سيعرف مشاركة سليماني كأساسي، حيث رجحت الكثير من التقارير التركية يوم أمس مشاركة إسلام من البداية لأن النادي لا يضم عددا كافيا من اللاعبين في نفس المركز بسبب أن المدرب أرسل قائمة قصيرة جدا من اللاعبين للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن مدرب فينرباتشي يرغب في الإقصاء بشكل مبكر من هذه المسابقة من أجل التفرغ للدوري ومساعدة النادي على تحقيق الهدف الأول للفريق وهو البقاء.

ع- ب

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