إدارة نيس تكرم عطال قبل لقاء ليون الأخير :

كرمت إدارة نادي نيس لاعبها الجزائري يوسف عطال قبل بداية لقاء ليوم سهرة الأحد الماضي، التكريم كان بفضل تتويج اللاعب الجزائري بجائزة لاعب الشهر عن شهر جانفي المنقضي، حيث كان يوسف قد اختير أحسن لاعب في فريقه بتصويت الجماهير، وتسلم عطال جائزة لاعب الشهر من قبل أحد أنصار الفريق والذي اختير بالقرعة، وكان عطال قد توج بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق، يذكر أن عطال لم يشارك في لقاء ليون الأخير وهذا بسبب معاناته من إصابة، مع الإشارة إلى أن ناديه قدم مستوى كبيرا في غيابه وحقق الفوز على حساب ثالث الترتيب العام بهدف وحيد من دون رد.

ع- ب

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