إريك تين هاج : نحتاج لروح جديدة أمام ريال مدريد

طالب إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس الهولندي، لاعبيه بضرورة التحلي بروح جديدة، عند مواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاج، في تصريحات نقلتها صحيفة دي تيليغراف “يجب دخول اللقاء بجاهزية بدنية كبيرة، الأداء سيكون متفاوتًا بين لاعب وآخر”.

وأضاف “مواجهة ريال مدريد تحدي واختبار للاعبي أجاكس، الخصم حصد اللقب القاري في آخر 3 مواسم”.

وتابع “لقد صعبنا المباريات على أنفسنا مؤخرا، لم نكن بمستوانا بدرجة 100 بالمئة، أحيانا لا ندافع بشكل جيد، وأمام هيراكليس بناء اللعب لم يكن جيدًا”.

وأوضح “بالطبع فكرت في إحداث تغييرات بعد الخسارة أمام هيراكليس، وجود تاديتش في مركز المهاجم خيار جيد، لكننا نمتلك لاعبين جيدين في الهجوم أيضًا أمثال دولبرغ وكلاس يان هونتلار”.

وأردف “ريال مدريد لديه خطة جيدة، يجب علينا أن نواجه ذلك، الفريق الملكي أصبح أفضل مما كان عليه وقت سحب القرعة”.

وأكد تين هاج أن لاعبه فرينكي دي يونغ سيلعب في مباراة ريال مدريد، بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

ونوه “فرينكي جاهز، هو يتطلع للمشاركة في هذه المباراة مثل الجميع، سيكون لديه الدافع الإضافي لمواجهة الفريق الملكي”.

يذكر أن فرينكي دي يونغ سينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، في بداية الموسم المقبل.