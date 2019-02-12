براهيمي يحل بروما وعينه على الفوز في دوري الأبطال :

تستهل منافسة دوري أبطال أوروبا لقاءاتها سهرة اليوم بلقاء نادي روما بضيفه بورتو، اللقاء الذي سيقام على ملعب الأولمبيكو سيكون قويا وحماسيا نظرا لتقارب المستوى بين الفريق، رفقاء الدولي الجزائري ياسين براهيمي حلوا عشية أمس في العاصمة الإيطالية وكلهم أمل في العودة بنتيجة طيبة تؤمن لهم المرور للدور المقبل من المنافسة، بعثة بورتو عرفت تواجد لاعب الخضر ياسين براهيمي، حيث سيكون من بين أبرز اللاعبين في اللقاء، حيث سيعول عليه المدرب سيرجيو كونسيساو لقيادة الهجوم كما فعل دائما كما أن أنصار النادي يعلقون عليه آمالا كبيرة من أجل إسعادهم، إذ أن الأمور لن تكون سهلة بالنسبة للجزائري لأنه سيواجه ناديا محترما يضم مجموعة من أحسن اللاعبين في العالم.

ع- ب

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