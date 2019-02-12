بن زية يعود لتشكيلة فينرباتشي اليوم في اليوروبا ليغ :

فاجأ مدرب نادي فينرباتشي الجميع يوم أمس بإعلانه عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء زينيت سان بطرسبورغ الروسي سهرة اليوم الثلاثاء في ذهاب لقاءات الدور 64 للدوري الأوروبي، المفاجأة تمثلت في وجود اسم الدولي الجزائري ياسين بن زية، وكما هو معلوم، فإن بن زية أقصي بشكل نهائي من باقي الموسم بقرار من الإدارة لكن على ما يبدو، فإن الإقصاء متوقف فقط على لقاءات الدوري وليس لقاءات باقي المنافسات الأخرى.

توقعات بمشاركة بن زية أساسيا سهرة اليوم

المفاجأة مستمرة بحسب الإعلام التركي، والذي قال أن المدرب أورسون يونال لن يكتفي فقط باستدعاء بن زية بل سيقوم بمنحه مركزا أساسيا في الوسط، وفي انتظار وقوع ذلك، وهو أمر غريب، فإن ذلك سيعني التناقض الصارخ في قرارات الإدارة والمدرب، فكيف للاعب يقصى من الدوري لأسباب يقال أنها انضباطية يشارك في المنافسة الأهم وهي كأس الدوري الأوروبي .

بن زية معاقب بسبب غضبه بعد لقاء فريقه الأخير في الدوري

إلى ذلك، كشفت تقارير تركية أن إبعاد بن زية كان انضباطيا، الدولي الجزائري شارك أساسيا في لقاء غوزتيبي سبور الذي جرى في الفاتح من فيفري الحالي والمدرب قرر سهرة هذا اللقاء إقصاء بن زية بشكل نهائي، فبعد تغييره غضب اللاعب بشدة وانعزل في زاوية في مقاعد البدلاء، وهو تصرف لم يعجب المدرب ليس هذا فقط، فبعد تحقيق الفوز الذي طال انتظاره لم يكلف بن زية نفسه عناء تهنئة زملائه بل رفض الحديث مع الجميع، وهو ما اعتبرته الإدارة أنانية كبيرة من اللاعب ورأت أن ذلك لن يخدم المجموعة لذلك قررت إبعاده بشكل نهائي.

وكيل بن زية قد يحسم مستقبله في غضون أسبوع على الأكثر

عودة بن زية للمشاركة سهرة اليوم ( وهو المتوقع ) إن حدثت طبعا لا تعني تحسن وضعه فياسين لن يشارك نهائيا في الدوري حتى نهايته وفينرباتشي سيودع منافسة الدوري الأوروبي من دورها الحالي بكل تأكيد، ياسين ووكيل أعماله يريدان حلا دائما وهو اللعب باستمرار، وهو ما لن يحدث إلا في فريق آخر، تقارير تركية قالت في اليومين الماضيين أن وكيل أعمال اللاعب يقوم حاليا باتصالات مكثفة من أجل نقله لدوري جديد، حيث سيقوم بذلك في غضون أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر، الصحافة التركية قالت أن الدوري الروسي يبقى أقرب لكن رؤية ياسين في الدوري الأمريكي الـ “أم أل أس” لن يكون مستبعدا أبدا.

ع- ب

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