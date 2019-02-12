بوكيتينو يمتدح موهبة دورتموند :

أثنى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على جادون سانشو، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك قبل مواجهة الفريقين، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “لست مندهشًا بشكل كبير مما يقدمه سانشو”.

وأضاف: “كنا نعلم جيدًا مدى قدرته على التطور فور حصوله على فرصة اللعب بشكل أكبر، إذ رأينا الجودة التي أظهرها مع مانشستر سيتي أو المنتخب الوطني”.

وأردف: “أعتقد أننا كنا نتحدث قبل سنوات قليلة عن فرصته الهائلة لكي يصبح لاعبًا رائعًا، وهذا ما يظهره بالطبع حاليًا في ألمانيا”.

واختتم: “ما يقدمه في البوندسليغا أو دوري الأبطال لا يدهشني، لأنه لاعب موهوب بشدة”.

يذكر أن الدولي الإنجليزي البالغ 18 عامًا، انضم إلى دورتموند عام 2017، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.