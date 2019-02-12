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بيكهام يؤازر سولسكاير قبل موقعة سان جيرمان :

12 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 80 زيارة

حرص ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، على مؤازرة زميله السابق، والمدرب الحالي للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المقرر لها مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “أولد ترافورد” في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وزار بيكهام صديقه سولسكاير قبل المباراة، كما سيتواجد النجم الإنجليزي في مدرجات مسرح الأحلام لمؤازرة مانشستر يونايتد.

ونشر بيكهام صورة عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” مع سولسكاير، وأرفق بها تعليق: “من الرائع العودة إلى مانشستر، وسعيد جدا لرؤية المدرب في مانشستر يونايتد”.

جدير بالذكر أن بيكهام لعب فترة كبيرة مع سولسكاير قبل رحيله عن مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، علما بأن النجم الإنجليزي سبق له اللعب بقميص سان جيرمان عام 2013 قبل اعتزاله.

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