توتنهام يخطط لصفقة مجانية من ليفربول :

يرغب نادي توتنهام الإنجليزي في تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن توتنهام يدرس التعاقد مع دانييل ستوريدج مهاجم الريدز، في صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ستوريدج ينتهي في الصيف المقبل، ورغم ذلك لا يهتم ليفربول بالتجديد له.

وخرج ستوريدج من حسابات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، في الموسم الحالي، حيث شارك فقط في 270 دقيقة بالبريميرليغ هذا الموسم.

يذكر أن فيرناندو يورنتي، مهاجم توتنهام، مرشح للرحيل عن صفوف السبيرز في الصيف المقبل، وقد يكون ستوريدج هو البديل المثالي له.