ثقافة الهزيمة تبهر إنييستا في اليابان :

كشف النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي، عن معاناته خلال فترته الماضية مع فريقه الياباني الذي انضم له مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وقال إنيستا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أعترف أن ال6 أشهر الماضية التي قضيتها في اليابان مع فيسيل كوبي، لم أتكيف فيها بسهولة سواء على المستوى الرياضي، أو بالنسبة لعائلتي”.

وأردف “عادات اليابانيين تختلف جذريا عن عاداتنا في إسبانيا، لكن أخيرا تكيفت أنا وعائلتي”.

وأضاف: “لقد وصلت إلى هنا مع عائلتي بعد كأس العالم، من دون أي راحة، في هذه الشهور استوعبت الاختلاف بين الثقافتين، اليابانيون أكثر هدوء، وهذا ينعكس بالطبع على الملاعب”.

وتابع: “في البداية الجماهير تعيش المباراة كما هي، يشجعون، ويتظاهرون، لكن دون أن يغضبوا، وهذه هي الطريقة الصحيحة، وفي نهاية كل مباراة من الطبيعي تحية الجمهور بغض النظر عن النتيجة”.

واصل: “لقد خسرنا 6 أو 7 مباريات متتالية، لكني تفاجأت برد فعل الجماهير، فلديهم طريقة مختفلة في التعامل مع الهزيمة عكس أوروبا.. نحن خسرنا؟ حسنا وماذا بعد ذلك؟، هذه هي الفلسفة التي كلفتني كثيرا حتى اليوم”.

وأكمل “لقد كنت دائما منافسا، ولا أرغب في الخسارة، ومن الصعب قبول الهزيمة، لكن هنا أحاول التعلم منهم، وأرى الموقف بطريقة مختلفة”.

وأردف: “الوقت الذي أمضيته في فيسيل كوبي أكثر هدوء مما قضيته في برشلونة، في إسبانيا كنت أقدم كل شيء جسديا، وعلى مستوى الروح أيضا، لقد كان الضغط مرتفعا علينا بسبب اللعب في برشلونة، وعندما اتخذت القرار بالانتقال إلى هنا تحررت من الضغوط”.

واختتم تصريحاته، قائلا: “في إسبانيا لا يوجد مجال للخطأ، أما في اليابان الوضع مختلف، يمكن أن أخطئ، لكني أستمتع على أي حال”.