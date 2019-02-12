حطاب: “نملك ملاعب أحسن من مصر والغرب الجزائري وحده قادر على تنظيم الكان”

قال وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أن الجزائر قادرة على تنظيم الكان وبسهولة، ففي تصريح له يوم أمس قارن حطاب بين الملاعب الجزائرية والملاعب المصرية، وقال أن الجزائر تملك ملاعب أحسن وفي هذا الشأن قال” لو تشاهد بعض الملاعب المصرية التي ستحتضن الكان وقدراتها الاستيعابية تدرك جيدا أن الملاعب الجزائرية أحسن بكثير، أذهب لأبعد من هذا أنا متأكد أن الغرب الجزائري وحده قادر على تنظيم الكان لما يملكه من منشآت وملاعب” الوزير حطاب وجه رسالة بعد ذلك للذين ينتقدون من سبب ومن دون سبب، وقال” أقول لمن ينتقد الجزائر في كل مرة أن الاعتراف يأتينا من الخارج، ملاعبنا تملك الاعتراف ونحن من أحسن البلدان من هذه الناحية” وأتت تصريحات حطاب على هامش زيارته لغرب البلاد، أين كرم هناك من جمعية راديوز كما قام بتكريم لاعب جبهة التحرير الوطني قدور بخلوفي.

ع- ب

مرتبط