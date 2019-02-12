زفان يضرب مرة أخرى ويختار في تشكيلة الأسبوع الفرنسي :

بعد مستواه الجيد في لقاء سانت إيتيان أول أمس الأحد اختير الدولي الجزائري مهدي زفان في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي، هذا الاختيار جاء بحسب موقع “هو سكورد” المختص في الإحصائيات والذي منحه تقييما جد عال تفوق به على كل الأظهرة في الدوري الفرنسي الليغ 1، ورغم مشاركته في مركز الظهير الأيسر هذه المرة، إلا أن زفان لم يدخر جهدا لمساعدة فريقه وقدم مستوى كبيرا جدا وأكد بالفعل أنه لاعب متعدد المناصب، هذا ويعتبر اختيار زفان في تشكيلة الأسبوع الثاني له على التوالي بعد الأسبوع الماضي الذي قدم فيه مستوى كبيرا أيضا وقاد ناديه لتحقيق الفوز ضد أميان بهدف بالكعب.

هل سيكون بديلا جيدا لعطال أو منافسا قويا له ؟

بعد عودة زفان للمشاركة منذ قرابة الشهرين وتقديمه لمستويات كبيرة، قال الكثيرون أنه سيكون بديلا جيدا لعطال لأن لاعب نيس كان يقدم مستويات خرافية، كما أنه لم يكن يملك أي منافس، لكن مع تقديم زفان لهذه المستويات فإنه لن يكون فقط بديلا جيدا بل أيضا منافسا قويا، بلماضي سيكون مرتاحا من هذه الناحية وعدم تواجد عطال ربما لن يكون مشكلا خاصة أنه كثير الإصابات لكن بشرط أن يواصل زفان تقديم نفس المستويات من هنا ولغاية نهاية الموسم، وهو وأمر يبقى صعبا لكنه غير مستحيل بالمرة.

ع- ب

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