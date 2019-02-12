سحنون يفوز بالذهب ضمن تجمع غولدن تور :

توج السباح الجزائري أسامة سحنون، سهرة أول أمس الأحد بالميدالية الذهبية لسباق الـ50 مترا سباحة حرة خلال التجمع الدولي لمدينة نيس الفرنسية “غولدن تور” والذي تواصلت فعالياته على مدار ثلاثة أيام (من 8 الى10 فيفري الجاري)، وفرض أسامة سحنون سباح نادي مرسيليا سيطرته على السباق الذي قطعه في زمن قدره (22ث/89ج) متقدما على الفرنسي ماكسيم غروسات بزمن قدره (22ث/92ج) ،وتعد هذه الميدالية الثانية للسباح الجزائري خلال هذا الموعد التنافسي بعد الميدالية البرونزية التي حققها في سباق الـ100 متر سباحة حرة بعد أن حقق زمنا قدره (49ث/89ج) وراء كل من الفرنسي ماكسيم غروسات في المركز الأول بـ (49ث/39ج) و جيريمي سترافيو في المركز الثاني بزمن قدره (49ث/76ج).

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