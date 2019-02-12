فيغولي يحظى بالإشادة من الإعلام التركي :

على خلفية مساهمته في فوز فريقه في الدوري حظي لاعب الخضر سفيان فيغولي بإشادة من الإعلام التركي، الصحافة التركية الصادرة يوم أمس وخاصة المقربة من النادي، قالت أن مستوى الفريق تحسن بشكل ملحوظ في النصف الثاني من الموسم خاصة بتواجد الثنائي يونس بلهندة وسفيان فيغولي، حيث قدم الثنائي مستوى كبيرا، مستوى الفريق تحسن مقارنة بمستواه في النصف الأول والذي غاب عنه الثنائي في لقاءات كثيرة سواء بسبب الإصابات وأيضا بسبب خيارات المدرب، الذي كان يدفع بهما للرحيل وذلك بتهميشهما، عودة سفيان وزميله المغربي جعلت النادي يظهر أكثر قوة وفي حال واصل على نفس هذا المستوى فإنه سيلحق بالمتصدر باشاك شهير وربما يتجاوزه قبل نهاية الموسم محققا ثاني لقب على التوالي.

ع- ب

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