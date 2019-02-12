مبولحي في المركز الثالث من حيث نظافة الشباك في السعودية :

نشرت تقارير سعودية يوم أمس ترتيب أحسن حراس الدوري المحلي من حيث محافظتهم على نظافة شباكهم، الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي تواجد ضمن قائمة الأحسن، حيث حل في المركز الثالث برصيد ستة لقاءات من دون تلقي أي أهداف، وسبقه في الترتيب حارس الفتح كوفال الذي حافظ على نظافة شباكه في تسعة لقاءات وأيضا حارس الشاب فاروق بن مصطفى الذي حافظ على نظافة شباكه في سبعة لقاءات، ويؤكد مبولحي من يوم لآخر أنه من الأحسن في الدوري و الأحسن في فريقه على الإطلاق، الترتيب الذي عرفه أحد المواقع السعودية لم يتطرق للحارسين الجزائريين الآخرين عز الدين دوخة وماليك عسلة واللذين لم يحققا أرقاما مميزة من ناجية الحفاظ على نظافة شباكهما.

ع- ب

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