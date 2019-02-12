نابولي يستعد لزيورخ في الأوروبا ليغ وتوقعات بمشاركة وناس وغلام أساسيين :

خاض نادي نابولي عشية أمس الإثنين أول تدريب له تحضيرا للقاء زيوريخ سهرة الخميس في الدوري الأوروبي، الصحافة الإيطالية تكلمت عن التشكيل الذي يحضره المدرب كارلو أنشيلوتي لهذا اللقاء وقالت أن فوزي غلام وآدم وناس سيكونان في تشكيلة البداية، الصحافة الإيطالية قالت أن غلام سيلعب نظرا لإصابة زميله ماريو روي والذي لن يتعافى قبل لقاء الخميس المقبل بينما سيمنح زميله الجزائري الفرصة التي لم يحظ بها في لقاءات الدوري الأخيرة.

فرانشيسكو مودينجو: “أعتقد أن وناس سيلعب أساسيا”

بدوره أكد الصحفي المحلل الإيطالي فرانشيسكو مودينجو إمكانية ظهور وناس أساسيا في لقاء زيوريخ يوم الخميس، وبصفته مراسلا لراديو كيس كيس الإيطالي فقد حضر فرانشيسكو الحصة التدريبية التي أقامها الفريق يوم أمس وقال” فاردي لم يشارك في حصة اليوم (يوم أمس) بسبب معاناته من آلام عضلية، أعتقد أنه لن يكون قادرا على المشاركة في لقاء زيوريخ في الدوري الأوروبي يوم الخميس، أعتقد أن وناس سيكون بديلا عنه وسيشارك، إنسيني سيلعب إلى جانب وناس على الأطراف، إذا لم يحدث أي شيء في اليومين المقبلين فإن هذا ما سيحدث”.

ع- ب

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