نجم أجاكس: مواجهة ريال مدريد مثالية لإثبات حقيقتنا

شدد دوسان تاديتش، نجم أجاكس أمستردام، على صعوبة مواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويُعد تاديتش هداف أجاكس هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفا في الدوري الهولندي، و5 أهداف في دوري الأبطال.

وقال تاديتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لوكا يوفيتش؟ أعتقد أنه لاعب عظيم، ولديه عقلية رائعة، ومثالي لأي ناد كبير”.



وأشارت تقارير صحفية، إلى أن برشلونة وريال مدريد، يستهدفان التعاقد مع يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعن مواجهة ريال مدريد، أجاب: “ستكون مباراة مثالية لإثبات من نحن، ومباراة الغد مهمة لذلك، ويجب أن نكون مستعدين”.

واختتم: “ضد بايرن ميونخ تمكنا من اللعب كما نفعل عادة، وإذا ركزنا على اللعب بالشكل المطلوب، يمكننا تحقيق الفوز”.