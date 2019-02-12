نعيجي يطرق أبواب الخضر وبلماضي وضعه تحت المجهر :

يواصل المهاجم زكرياء نعيجي، نجم فريق بارادو، تألّقه مع فريقه في الدوري، إذ استمر في ممارسة هوايته التهديفية، والتي جعلته يحلّق عاليا في صدارة ترتيب الهدافين خلال الموسم الكروي الجاري برصيد 16 هدفاً، بالإضافة إلى هدف آخر سجله خلال مسابقة الكأس، ليقترب من معادلة رقم هداف البطولة في الموسم الماضي، أسامة درفلو، الذي سجل 18 هدفاً لفريقه اتحاد العاصمة، قبل أن يحترف في فيتيس أرنهايم الهولندي، حيث تحول المهاجم الشاب إلى ظاهرة حقيقية و”ماكينة” أهداف، قد تجعله أحد العناصر التي سيراهن عليها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، مستقبلاً، خصوصاً خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.

حقق أرقاما كبيرة وسجل 5 ثنائيات

حقق نعيجي والذي لم يكن اسماً معروفاً في البطولة الجزائرية أرقاماً وإحصائيات مُميزة قد تجعل منه أحد أفضل المهاجمين والهدافين في المستقبل القريب، ما سيفتح له أبواب الاحتراف على مصراعيها، على غرار رامي بن سبعيني، الذي يلعب حالياً مع فريق رين الفرنسي، والظاهرة الجديدة في الدوري الفرنسي يوسف عطال، لاعب نادي نيس، وكذلك الطيب مزياني، الذي غادر في “الميركاتو” الشتوي الماضي إلى الترجي الرياضي التونسي، بعد خوضه تجربة احترافية مع نادي لوهافر الفرنسي في الموسم الماضي، هذا وحقق نعيجي هذا الموسم أرقام استثنائية، حيث سجل 16 هدفا في البطولة من خلال 11 مباراة خاضها من أصل 21، ومن دون أن يحتاج إلى التهديف عبر ركلات الجزاء، كما برز أيضاً بتوقيعه 5 ثنائيات، والأخيرة كانت في مرمى مولودية وهران، مساء الجمعة، وقبلها في مرمى شبيبة القبائل، يوم الإثنين الماضي، كما ساهم المهاجم الواعد في حصد فريقه 29 نقطة من أصل 33 حققها في الدوري، كما شارك نعيجي في 21 مباراة كاملة من دون تعويضه، إذ لعب حتى الآن 1890 دقيقة.

سيكون ضمن قائمة شهر مارس رفقة بوداوي

من جهة ثانية، وحسب مصادر مقربة من الطاقم الفني للمنتخب الوطني، فإن اسم هداف البطولة نعيجي موجود ضمن مفكرة الناخب الوطني جمال بلماضي والذي ينوي توجيه الدعوة له في تربص شهر مارس من الشهر الداخل برفقة وسط الميدان الدفاعي لنادي بارادو بوداوي والذي تألق بشكل لافت في خرجة المنتخب المحلي الأخيرة إلى قطر.

م.دحوي

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