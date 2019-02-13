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آرسنال يعثر على بديلين لرامزي في إيطاليا ز

13 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 37 زيارة

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الأربعاء، أن آرسنال يراقب لاعبين في الكالتشيو، تمهيدًا للتعاقد معهما، الصيف المقبل.

وقال موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، إن آرسنال، أرسل كشافين، لمباراة ميلان وكالياري الأخيرة؛ لمراقبة الإسباني سوسو، جناح الروسونيري، والإيطالي نيكولو باريلا، لاعب وسط كالياري.

ويسعى أوناي إيمري، مدرب الجانرز، إلى ضم اللاعبين، لتعويض انتقال آرون رامزي ليوفنتوس، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل لمسعود أوزيل، خلال الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن آرسنال سيمول صفقتي الصيف، عن طريق بيع أوزيل وهينريك مخيتاريان.

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