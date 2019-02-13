أرنولد يروي معاناته مع التجربة غير المسبوقة :

أكد الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ثقته التامة في قدرته على العودة للتشكيلة الأساسية للريدز، بعد الإصابة التي لحقت به في الشهر الماضي.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: “أشعر بأنني أفضل. كانت فكرة رائعة أن أستعيد لياقتي في معسكر إسبانيا، وهذا سيساعدني على العودة، وآمل أن أبدأ بعض المباريات في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لم أختبر من قبل الإصابة بهذه الطريقة، وهو شيء شغل تفكيري كثيرًا وكانت الأمور صعبة بالنسبة لي، ولكن الشكر للمدرب ومدرب الأحمال والجهاز الطبي، الذين ساعدوني على العودة بشكل أسرع من المتوقع”.

وأنهى “كان الشعور بأنني غير قادر على المساهمة في المباريات، صعبًا، لكني كنت حاضرا وحاولت تقديم الدعم للاعبين. لم نحصل على النتائج التي نريدها ولكننا لم نخسر، وحصلنا على الدعم في الفوز بالمباراة الأخيرة”.