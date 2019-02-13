إنتر ميلان يواصل التصعيد ضد إيكاردي :

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، قائمة الفريق الخاصة بمباراة رابيد فيينا، المقررة غدًا الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة استبعاد المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكادري، وذلك بعدما أعلن النادي، اليوم الأربعاء، سحب شارة القيادة منه، ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.

وجاءت قائمة النيراتزوري كالتالي:

“هاندانوفيتش – باديلي – بيرني – دي فري – رانوكيا – أسامواه – سيدريك – ميراندا – دي أمبروسيو – نولان – فيتشينو – ناينغولان – فاليرو – بيريسيتش – شيرو – رويتش – لوتارو – بوليتانو – كاندريفا”.

وتسود أزمة بين إيكاردي وناديه، في ظل تعثر مفاوضات تجديد التعاقد بينهما.