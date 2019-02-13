اسم غلام يتداول في محيط تشيلسي من جديد :

عادت بعض التقارير الإعلامية الإنجليزية لتربط اللاعب الدولي الجزائري ومدافع نادي نابولي الإيطالي بنادي تشيلسي الإنجليزي من جديد، فقد سبق وأن اقترب غلام من الانضمام إلى البلوز لولا الإصابة التي حرمته وأبعدته عن الميادين لقرابة العام، وبحسب كالتشيو ميركاتو، فإن الجزائري سيكون أولوية النادي اللندني شريطة بقاء المدرب ساري على رأس العارضة الفنية للفريق، وهو الذي يعرف جيدا قدرات خريج نادي سانت إيتيان الفرنسي لما كان يشرف عليه في نابولي، حيث كان يلعب أساسيا دون منافس، كما أن غلام قدم ذاك الموسم مستويات عالية جدا جعلته يصنف كثاني أحسن مدافع أيسر في العالم بعد البرازيلي مارسيلو لاعب الريال.

ساري حمّل مدافعه الأيسر خسارة السيتي القاسية

بحسب الموقع الذي أورد الخبر، فإن عودة الحديث عن غلام في تشيلسي مرده الخسارة القاسية جدا التي مني بها الفريق في الجولة الماضية من البريميرليغ أمام نادي مانشستر سيتي والتي وصلت إلى سداسية دون رد، حيث حمل ساري مدافعه الأيسر ماركوس ألونسو سبب الخسارة وانتقده بشدة أمام جميع اللاعبين، عقب الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها وضعفه الكبير في الجانب الدفاعي، حيث كانت الجهة اليسرى للبلوز نقطة الضعف الأولى في الفريق، حيث يرى ساري أن هذه الجهة في حاجة للاعب جديد الموسم القادم وغلام سيكون أولويته.

بقاء ساري غير مؤكد وإقالته منتظرة

الحديث عن انتقال غلام إلى تشيلسي الموسم القادم، لن يكون إلا ببقاء المدرب ماوريسيو ساري على رأس العارضة الفنية للفريق، وهو أمر يبقى مستبعدا في الوقت الحالي بالنظر إلى النتائج السلبية الأخير للفريق في البريميرليغ وحديث الإعلام الإنجليزي عن قرب إقالته من ملاك النادي الذين طالبوه باستفسارات حول التراجع الرهيب لنتائج بطل البريميرليغ الموسم قبل الماضي، فإن بقي ساري الموسم القادم فبنسبة كبيرة جدا سيكون غلام إلى جانبه، وفي حال العكس فالصفقة لن تتم.

وضعية اللاعب تجعله يفكر في الرحيل

حتى وإن كان غلام مرتبطا بعقد طويل مع نابولي ويعتبر من كوادر الفريق، غير أن وضعيته الحالية مع المدرب كارلو أنشيلوتي تحفزه على الرحيل والعمل مع مدرب يثق جيدا في إمكانياته، فغلام ومنذ عودته من الإصابة لم يتمكن من استعادة مكانته الأساسية والمدرب أنشيلوتي يفضل البرتغالي روي وخاصة في اللقاءات الكبيرة، عكس ما كان عليه الحال قبل الإصابة مع المدرب ساري، فغلام سيعمل على فرض نفسه حتى نهاية الموسم ليكون في نقطة قوة الصيف القادم، إن هو رغب في الرحيل بوصول عرض جدي من تشيلسي أو غيره من الأندية التي قيل أنها مهتمة به على غرار باريس سان جيرمان.

ب-بكوش

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