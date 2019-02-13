“السوبر سليم” ينتفض، يسجل ويقود ناديه للفوز على زينيت في الدوري الأوروبي :

أخيرا، تمكن المهاجم الجزائري إسلام سليماني لاعب نادي فينرباتشي التركي من العودة لمعانقة الشباك، بعد أشهر عديدة من الصيام عن التهديف، ما جعله يجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها، سواء مع المنتخب الوطني أين صار بديلا لزميله بونجاح منذ قدوم المدرب الجديد جمال بلماضي، الذي لا يؤمن سوى بالواقعية وبعيدا عن المحاباة، وحتى مع ناديه فينرباتشي الذي انتظر أنصاره سليماني مطولا استفاقة السوبر سليم الذي راهنوا عليه كثيرا عند قدومه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي ليستر سيتي على شكل إعارة، قبل أن يقلبوا عليه مع مرور الجولات بسبب عدم فعاليته أمام الشباك خاصة وأنه لم يسجل سوى في خمس مناسبات فقط باحتساب هدف أمس وفي جميع المنافسات التي لعبها بألوان ناديه الجديد فينرباتشي التركي.

مهاجم الخضر سجل في الدقيقة الـ21 من المباراة

سجل المهاجم الجزائري إسلام سليماني الهدف الوحيد في المباراة لناديه فينرباتشي في الدقيقة الـ21، وذلك بعد دربكة في دفاع المنافس من زينيت بعد ركنية نفذها زميله، لتصل الكرة إلى رجل سليماني الذي وضعها مباشرة في شباك الحارس معلنا عن وضع حد لعهد الخيبات والصيام عن معانقة الشباك، وبالمقابل بداية عهد جديد مع الأهداف التي غابت عنه لمدة طويلة جدا.

أطلق العنان لفرحة هستيرية وسط سعادة كبيرة لزملائه

هذا وقد ظهر جليا على المهاجم الجزائري إسلام سليماني بأنه فعلا كان بحاجة ماسة من أجل معانقة الشباك والتخلص من شبح الصيام عن التهديف لفترة طال مدتها، حيث فرح كثيرا مهاجم الخضر بهذا الهدف وسط فرحة هستيرية كبيرة شاركه فيها زملاؤه فوق أرضية الملعب وحتى الأنصار الذين بدورهم هتفوا مطولا باسم مهاجم الجزائري.

أهدى هدفه لزوجته بوضعه الكرة تحت القميص

أهدى المهاجم الجزائري هدف الفوز لفريقه في لقاء أمس لزوجته، وذلك من خلال تقبيله للختم الذي يضعه في أصبعه، وأيضا من خلال وضع الكرة تحت قميصه كدليل على أن زوجته حامل وتنتظر مولودا جديدا، وهي الطريقة التي اعتاد لاعبو كرة القدم الاحتفال بها في كل مرة ينتظرون مولودا جديدا من زوجاتهم.

اختير رجل المباراة بفضل تحديده لنتيجتها النهائية

هذا وقد اختير المهاجم الجزائري إسلام سليماني رجل لقاء أمس الذي جمع ناديه التركي فينرباتشي بالضيوف من زينيت سانت بطرسبرغ، وذلك طبعا بعدما بصم على تسجيله للهدف الوحيد في اللقاء ما يعني بأنه حدد نتيجته النهائية لمصلحة النادي التركي.

سليماني انتظر مطولا هذا الهدف ليتحرر

من دون أدنى شك، فإن المهاجم الجزائري إسلام سليماني قد انتظر مطولا ليسجل هذا الهدف الذي سيحرره أكثر مع قادم المواعيد التي تنتظره سواء مع ناديه التركي فينرباتشي أو حتى مع المنتخب الوطني الذي فقد فيه مكانته الأساسية وتنازل عنها لزميله لاعب نادي السد القطري بغداد بونجاح.

رفع رصيده إلى 5 أهداف من مجموع 1867 دقيقة لعب

بعد تسجيله لهدف أمس، يكون الدولي الجزائري إسلام سليماني قد رفع رصيده من الأهداف مع ناديه التركي فينرباتشي إلى 5 أهداف إلى حد الآن، وذلك منذ التحاقه بالبطولة التركية الصائفة الماضية، حيث سجل مهاجم الخضر هدفا واحدا في البطولة، وهدفا واحدا أيضا في منافسة الكأس، وثلاثة أهداف في الأوروبا ليغ، ما يعادل 5 أهداف من مجموع 1867 دقيقة التي لعبها في مختلف المنافسات.

مناصر لفينرباتشي اقتحم غرف الملابس أمس وقرأ الفاتحة على قميص سليماني

قبل انطلاق مباراة أمس، قام أحد مناصري النادي التركي الذي يلعب له الثنائي الجزائري إسلام سليماني وبن زية باقتحام غرف حفظ الملابس من أجل مهاجم الخضر إسلام سليماني، حيث توجه مباشرة إلى المكان الذي يوجد فيه قميص “السوبر سليم” ليرفع يديه ويقوم بقراءة الفاتحة على القميص، في لقطة اندهش لها اللاعبون كثيرا وهم يشاهدون المناصر ويهو يتلو الفاتحة على مسامعهم ويرفع دعوى استفاقة المهاجم الجزائري، وهو ما تحقق فعلا وتمكن سليماني من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء.

المهاجم الجزائري بعث رسالة اطمئنان لبلماضي



بتسجيله لهدف أمس، يكون المهاجم الجزائري إسلام سليماني قد بعث برسالة اطمئنان للمدرب الجزائري جمال بلماضي الذي يراقب جميع لقاءات لاعبيه، خاصة وأن موعد “الكان” قد اقترب والمدرب الجزائري يريد أن يجد كل لاعبيه في أحسن فورمة سواء من الحالة البدنية والفنية أو حتى الجانب النفسي الذي يلعب دورا كبيرا داخل تشكيلة المنتخب الوطني.

مدرب فينرباتشي: “ليس لدي أدنى شك في إمكانيات سليماني”

لا يزال لاعب الخضر ومهاجم نادي فينرباتشي التركي إسلام سليماني يحظى بدعم كبير من مدرب الفريق إيرسون يونال رغم ابتعاده عن التسجيل لوقت طويل جدا، ما جعله تحت ضغط رهيب جدا من الأنصار، ومع هذا واصل إسلام العمل بقوة في التدريبات على أمل العودة لمعانقة الشباك من جديد، وهو ما كان يحدث تحت أنظار مدربه الذي قال عنه في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء زينيت سانت بطرسبرغ في الدوري الأوروبي سهرة أمس: “سليماني يقاتل في التدريبات من أجل العودة إلى مستواه المعهود، وليس لدي أدنى شك في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه، فأنا أريد معرفة سليماني الحقيقي في أقرب وقت وأتمنى أن ينجح في رفع التحدي، خاصة أنه يعمل بقوة في التدريبات وهذا لا يعني أن الأمور لا تسير بشكل جيد معه”.

مساندة زملائه زادته إصرارا على التألق أمس

بمقابل دعم المدرب إيرسون، يلقى سليماني دعما مطلقا من زملائه اللاعبين الذين يعرفون إمكانياته جيدا، فبحسب تصريحاتهم فلاعب الخضر يقوم بعمل كبير على أرضية الميدان من خلال التحرك وخلق المساحات في دفاعات المنافس، فحتى إن لم يسجل يقوم بدوره على أكمل وجه، غير أنهم متفقون على نقطة واحدة وهي أن سليماني بحاجة إلى تسجيل هدف فقط للتحرر والخروج من فترة الفراغ التي لازمته لعدة أشهر، وهو ما حققه لاعب الخضر في .مباراة عشية أمس.

محمد دحوي

مرتبط