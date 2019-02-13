المديرية الفنية تشرع في انتقاء لاعبي الأكاديمية :

شرعت المديرية الفنية الوطنية في انتقاء اللاعبين الذين سيلتحقون بأكاديمية الفاف التي سيتم إطلاق نسختها الجديدة في الأيام القادمة، حيث قامت المديرية بقيادة عبد الكريم بن عودة المسؤول عن التطوير والنخبة بمعاينة 6567 لاعبا في تسع مناطق عبر ربوع الوطن، حيث تم اختيار 71 لاعبا يتواجدون حاليا في مركز سيدي موسى من أجل الخضوع من جديد إلى المعاينة وإقناع مدربي المديرية الفنية، حيث من المنتظر أن اختيار حوالي 25 موهبة في الموسم الأول 2019/2020 على أن تكون هناك دفعات أخرى مستقبلا، للتذكير فإن أكاديمية الفاف ستكون بمدينة خميس مليانة التي جهز مركبها الرياضي لاحتضانها.

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