الرئيسية / آخر الأخبار / المديرية الفنية تشرع في انتقاء لاعبي الأكاديمية :

المديرية الفنية تشرع في انتقاء لاعبي الأكاديمية :

13 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني 39 زيارة

شرعت المديرية الفنية الوطنية في انتقاء اللاعبين الذين سيلتحقون بأكاديمية الفاف التي سيتم إطلاق نسختها الجديدة في الأيام القادمة، حيث قامت المديرية بقيادة عبد الكريم بن عودة المسؤول عن التطوير والنخبة بمعاينة 6567 لاعبا في تسع مناطق عبر ربوع الوطن، حيث تم اختيار 71 لاعبا يتواجدون حاليا في مركز سيدي موسى من أجل الخضوع من جديد إلى المعاينة وإقناع مدربي المديرية الفنية، حيث من المنتظر أن اختيار حوالي 25 موهبة في الموسم الأول 2019/2020 على أن تكون هناك دفعات أخرى مستقبلا، للتذكير فإن أكاديمية الفاف ستكون بمدينة خميس مليانة التي جهز مركبها الرياضي لاحتضانها.
ب-ب

شاهد أيضاً

أرنولد يروي معاناته مع التجربة غير المسبوقة :

أكد الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ثقته التامة في قدرته على العودة للتشكيلة الأساسية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved