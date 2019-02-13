براهيمي يقترب من آرسنال وعدة أندية إيطالية عاينته :

عاد اسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي ليرتبط بنادي آرسنال الإنجليزي في الساعات الأخيرة، وهي العودة التي جاءت عقب المستجدات الأخيرة في الغانرز، حيث كشف الإعلام الإنجليزي أن نجم بورتو يعتبر الأقرب للتوقيع في آرسنال الصيف القادم في صفقة انتقال حر، خاصة بعد رحيل لاعب الفريق أرون رامسي بشكل رسمي إلى نادي جوفنتوس الإيطالي حسب ما أعلنه هذا الأخير ورفضه تجديد عقده مع المدفعجية، الذين بدورهم وجدوا خليفته وهو براهيمي الذي بتزكية من المدرب الإسباني للفريق أوناي إيمري الذي يعرف جيدا اللاعب وواثق من قدرته على النجاح في الفريق، كما أن صفقته لن تكلف الإدارة الكثير من الأموال وهي التي ستكتفي بتخصيص راتب سنوي وفقا لما يطلبه.

لعب لقاء روما تحت أعين الأندية الإيطالية

رغبة آرسنال في التعاقد مع براهيمي لن تكون سهلة التجسيد في ظل المنافسة على هذه الصفقة المجانية من عديد الأندية سواء في إنجلترا أو خارجها، فبحسب الإعلام الإيطالي فلاعب الخضر كان أمس في لقاء الذهاب ضمن نهائي رابطة الأبطال الأوروبية تحت أعين عديد الأندية الإيطالية، فمسيرو لازيو الذين أبدوا إعجابهم باللاعب اغتنموا فرصة لقاء بورتو وروما للوقوف على إمكانيات الجزائري وهو حال الناديين اللذين قيل أن براهيمي عرض عليهما وهما الميلان والإنتر، حيث كان الكل يراقب في ابن المنيعة ومعرفة القيمة الحقيقية للاعب قبل ربط الاتصالات الرسمية به وبوكلاء أعماله.

الوجهة الإنجليزية الأقرب نظرا لقوة أنديتها المالية

حتى وإن كان اهتمام الأندية الإيطالية جديا، إلا أن هناك العديد من المعطيات ستحسم اختيار الجزائري لوجهته، أولها رغبة اللاعب في الانتقال إلى البريميرليغ حتى إن كان الكالتشيو الإيطالي لا يرفض وخاصة أن الأندية التي تريده من أعرق أندية إيطاليا والعالم، وثانيا القوة المالية للأندية الإنجليزية التي بإمكانها إغراء اللاعب براتب سنوي كبير يلبي طموحاته المالية والتي كانت السبب وراء رفضه تجديد العقد الذي يربطه بنادي بورتو والذي ينتهي الصيف القادم، لهذا فالوجهة الأقرب لبراهيمي هو إنجلترا من بوابة أحد الأندية التي ارتبطت به في صورة آرسنال، واست هام، نيوكاسيل وإيفرتون.

ب-ب

مرتبط