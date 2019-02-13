برشلونة يجمد ملف تجديد ألبا :

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن برشلونة قرر تجميد مساعيه لتجديد تعاقده مع نجمه، جوردي ألبا.

وذكرت صحيفة “ماركا” المدريدية، أنه لم يجر أي تواصل بين اللاعب وإدارة النادي، خلال الشهر الأخير، علمًا بأن عقد ألبا سينتهي في عام 2020.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة، لن يتعجل في مسألة التجديد.

كان البارسا قد ناقش مع ألبا، في وقت سابق، بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد، لكن بدون التطرق للتفاصيل الدقيقة.

ويتطلع ألبا للحصول على مزايا أكبر، في العقد الجديد، سواء من الناحية المالية، أو الرياضية.

وشارك الدولي الإسباني في 32 من أصل 37 مباراة، خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم.