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بلايلي ممرر حاسم مع الترجي :

13 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, رابطة أبطال إفريقيا, ملاعب العالم 36 زيارة

ساهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في الفوز الذي حققه فريقه الترجي التونسي على حساب الضيف نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي لحساب الجولة الرابعة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، حيث كان وراء تمريرة الهدف الأول الذي سجله فريقه في الربع ساعة الأولى من المواجهة التي انتهت بهدفين دون رد لممثل الكرة التونسية الذي يحتل صدارة المجموعة، بلايلي لم يكتف بكرة حاسمة فقط بل قاد العديد من الفرص الهجومية وكان قريبا من تدوين اسمه مع هدافي اللقاء لولا تألق الحارس في عدة مناسبات، للتذكير فإن بلايلي تمكن من الوصول إلى التمريرة السابعة له هذا الموسم، خمس في البطولة واثنتين في رابطة أبطال إفريقيا.
ب-ب

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